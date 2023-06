Secretário de Estado do Desporto pede demissão do presidente da AG da Liga de Clubes, suspeito de tráfico de seres humanos

O Governo pretende que o presidente da Mesa da Assembleia-Geral (AG) da Liga de Clubes se demita do cargo devido às suspeitas do seu envolvimento em tráfico de seres humanos. A intenção, feita pela voz de João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, surgiu na tarde desta quarta-feira, durante a reunião de urgência da entidade que rege os dois campeonatos profissionais do futebol português para avaliar “o impacto” das notícias acerca de Mário Costa.

Na segunda-feira, inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) realizaram buscas na residência do presidente da AG da Liga pelo seu alegado envolvimento na promoção da Bsports Academy a investidores estrangeiros - estará a ser investigada a chegada de mais de 30 jogadores menores de idade à academia de futebol, sediada em Vila Nova de Famalicão.

Contactada pela Tribuna Expresso, a Liga de Clubes absteve-se de comentar as declarações do Secretário de Estado do Desporto, já que surgiram enquanto a cúpula da entidade está reunida de emergência. Está previsto que o encontro de dirigentes da entidade termine ao final da tarde.