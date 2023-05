E com o empate do Benfica, como ficam as contas do título para a próxima semana?

O golo ao cair do pano de João Neves no dérbi entre Sporting e Benfica não chegou para os encarnados festejarem o título já este domingo, mas deixa a equipa de Roger Schmidt com a possibilidade de, teoricamente, jogar com dois resultados na última jornada: empate e vitória.

Caso o Benfica vença o Santa Clara daqui a uma semana, é campeão nacional, sem mais contas. Mas um empate também pode chegar aos encarnados, mesmo que o FC Porto vença o Vitória. Nesse caso, ambas as equipas ficariam com 85 pontos, mas os dragões precisariam de dar a volta aos 11 golos de desvantagem que têm na diferença de golos, o critério de desempate entre as duas equipas, já que no confronto direto há uma vitória para cada lado.

Na eventualidade do Benfica perder com o Santa Clara e o FC Porto ganhar ao Vitória, então é a equipa de Sérgio Conceição que conquista o bicampeonato, no que seria uma recuperação histórica depois de estar com 10 pontos de desvantagem para as águias.

Resolvida está é a questão da Champions: com o empate em Alvalade este domingo, o Sporting já não conseguirá chegar ao 3.º lugar, que é do SC Braga. Os minhotos vão jogar a pré-eliminatória da Liga dos Campeões.