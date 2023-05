Artur Jorge: “A maior responsabilidade está da parte do Benfica, que investiu e apostou”

Abordagem ao jogo

“Aquilo com que mais me preocupo é que o nosso lado competitivo possa estar em destaque. Tem sido esse o caminho que nos tem trazido até hoje, a competitividade e competência que temos tido em cada um dos jogos. Essa competência permite-nos vir de uma sequência de oito jogos, com sete vitórias e um empate, e é essa competitividade que espero ter amanhã. E esperar que possamos ter, como equipa, a determinação, ambição e coragem suficientes para irmos em busca de um jogo bem conseguido e em que procuraremos ganhar, como todos os outros”

Quem é o favorito?

“Diria que, se quisermos colocar aqui algum tipo de responsabilidade, a maior responsabilidade está da parte do Benfica, que investiu e apostou. O que procuraremos é ter a capacidade de ser um Braga forte, determinado e ambicioso e, acima de tudo, olhar para o jogo com a ambição de o vencer”

É um dos jogos mais importantes da história do SC Braga?

“Não, não quero que assim seja. Não quero considerar que seja um jogo mais importante do que os outros que tivemos até aqui. Esta caminhada faz-se do que fizemos até ao dia de hoje. Tivemos percalços, não quero destacar este jogo em termos de época nem o poderei considerar enquanto história porque temos uma história mais rica do que a que se possa destacar apenas num jogo”

SC Braga num excelente momento

“Temos trabalhado para fazer uma ponta final de grande nível, não só em termos exibicionais, mas também de resultados. Não me quero alongar muito na avaliação dos rivais, mas sabemos qual o caminho e o que temos para fazer. Não deveriam esperar menos que um SC Braga forte nesta ponta final. Procuraremos manter isso na ponta final do caminho”

SC Braga perdeu em Alvalade e no Dragão

“O importante para nós é a consistência. Em oito jogos, temos sete vitórias. Se tivéssemos ganho ao Chaves e ao Casa Pia, estaríamos em primeiro lugar”

Condição física de Al Musrati

“Ainda não fiz a convocatória, vou partilhá-la primeiro com os meus jogadores”