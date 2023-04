Sporting de Braga elimina Nacional e, pela quarta vez nos últimos oito anos, está na final da Taça de Portugal

O Sporting de Braga confirmou o favoritismo, eliminando o Nacional, da II Liga, para chegar à final da Taça de Portugal. Depois da goleada, por 5-0, na primeira mão na Madeira, os minhotos confirmaram o triunfo, com um 2-2 em casa.

Em Braga, Racic, de penálti, fez o 1-0 aos 32'. Aos 48', o jovem Rodrigo Gomes roubou a bola, conduziu em direção à área adversária e aumentou a vantagem dos locais. O Nacional, que na parte final do jogo aproveitou o relaxar do Sporting de Braga para criar mais perigo e diversas oportunidades, reduziu a diferença aos 72', num cabeceamento de Clayton, e fixou o empate final no último lance do encontro, num penálti apontado por Dudu.

Com esta passagem, o Sporting de Braga garante presença na final da Taça de Portugal pela quarta vez nos últimos oito anos. Esta segue-se às de 2015 (perdeu contra o Sporting), 2016 (derrotou o FC Porto) e de 2021 (bateu o Benfica). No total, os minhotos ergueram o troféu em três ocasiões. Além de 2015/16 e 2020/21, também o conquistaram em 1965/66.

No duelo decisivo, a equipa de Artur Jorge irá defrontar o FC Porto ou o Famalicão. A outra meia-final tem primeira mão marcada para dia 26 de abril, no terreno do Famalicão, e segunda agendada para 4 de maio, em casa do FC Porto.