O regresso de Aursnes: os 11 de Benfica e Rio Ave

Vlachodimos, Alexander, Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Aursnes, Chiquinho, Neres, João Mário, Rafa, Gonçalo Ramos.

O jogo arranca às 18h00 (Sport TV1), em Vila do Conde. O Benfica, que nos últimos 15 jogos ganhou 13, procura recuperar a distância para o Sporting, que venceu no sábado à noite, e manter ou aumentar a distância para o FC Porto, que joga a seguir no Dragão (20h30). Acompanhe o Rio Ave-Benfica em direto, ao minuto, na Tribuna Expresso.