Agora sim, finalmente: Kazuyoshi Miura, o japonês de 55 anos, apresentado como jogador da Oliveirense

Os rumores já vinham de 2022, ele até já aparecia inscrito no site da Liga Portugal e tinha estado a assistir a um jogo em Mafra, junto de uma larga entourage, no último fim de semana. Mas até esta quarta-feira, nada de confirmação de que Kazuyoshi Miura, Kazu para os amigos, seria jogador da Oliveirense, num dos negócios mais bizarros de que há memória nas ligas profissionais do nosso país, na medida em que Miura é um jovem de 55 anos e que em 1986 já jogava futebol.

Mas ela finalmente apareceu: através do Twitter, a SAD do clube de Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro, anunciou a chegada do japonês bem ao estilo oriental, com um vídeo que repassa os últimos dias do vetusto avançado, desde a partida do Japão até à chegada a Portugal, passando pelos exames médicos e primeiras fotos no estádio Carlos Osório, já com a camisola vermelha do seu novo clube, ele que conta com passagens no futebol brasileiro, Itália, Croácia, Austrália, mas sobretudo no seu país.

A SAD da Oliveirense tem investimento japonês desde 2019 e em 2020 uma participação maioritária foi assumida pela empresa Onodera, dona do Yokohama FC, da 1.ª divisão do Japão. Clube onde por largos anos jogou Miura, que detém o recorde de futebolista mais velho a marcar em campeonatos profissionais, lenda que poderá aumentar na nossa II Liga.

Para lá do vídeo, a Oliveirense não revelou mais pormenores sobre o negócio, nomeadamente duração do vínculo. Certo é que Miura já revelou em tempos a vontade de jogar até aos 60 anos. Só lhe faltam mais cinco. A estreia pode acontecer já no sábado, dia em que a Oliveirense recebe o Vilafranquense, para o campeonato.