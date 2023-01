Com Porro e Paulinho de um lado, com o regresso dos goleadores do outro (os onzes de Sporting e FC Porto para a final da Taça da Liga)

A final da Taça da Liga será o duelo entre o Sporting e Rúben Amorim, especialistas na prova, e o FC Porto, à procura do troféu que lhe falta no plano interno. Ora, para o duelo de Leiria, nenhum dos técnicos opta por grandes surpresas. Nos leões, Inácio e Pedro Porro estão de volta às escolhas iniciais, com Esgaio e St. Juste no banco. Nos azuis e brancos, Cláudio Ramos continua na baliza, com Galeno (autor de 13 golos na época) e Taremi (marcou 19 vezes na temporada) de regresso ao onze.

Onze Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates, Matheus Reis; Pedro Porro, Ugarte, Morita, Nuno Santos; Edwards, Pedro Gonçalves, Paulinho.

Onze FC Porto: Cláudio Ramos; João Mário, Pepe, Marcano, Wendell; Uribe, Eustáquio, Otávio, Galeno, Pepê; Taremi.

