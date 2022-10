A Taça de Portugal dos tomba-gigantes? Numa só eliminatória, já sete equipas da I Liga caíram com formações de escalão inferior

A 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, a primeira com equipas da I Liga, está a ser problemática para as formações do principal escalão do futebol nacional. Numa altura em que SC Braga, Sporting e FC Porto ainda não entraram em campo, já sete equipas da 1.º divisão caíram, todas eliminadas por emblemas de escalões inferiores.

A sangria começou logo no sábado, com o Mafra, da II Liga, a bater o Marítimo, por 4-2, num emocionante jogo em que a equipa da região de Lisboa empatou já nos descontos, conseguindo resolver a eliminatória no prolongamento. Já o Tondela, também da II Liga, bateu o Santa Clara, por 2-0. E o Benfica muito teve de suar, só conseguindo bater o Caldas, da Liga 3, nos penáltis.

Este domingo, continuou a razia. De regresso aos grandes momentos, o Vitória de Setúbal, agora na Liga 3, bateu o Paços de Ferreira por 2-0. O Oliveira do Hospital, também da Liga 3, eliminou o Rio Ave, 3-2 após prolongamento. Já o Chaves caiu frente ao Valadares Gaia, do Campeonato de Portugal, 4.º escalão do nosso futebol, 3-2 para os gaienses também no prolongamento.

Houve mais: na Madeira, o Boavista perdeu 1-0 com o Machico, do Campeonato de Portugal, enquanto o Portimonense caiu frente ao líder da Série A da Liga 3, o Lank Vilaverdense, por 2-0.

Uma verdadeira taça de surpresas, de tomba-gigantes, com muitas das equipas da I Liga a perderem, desde já, um dos objetivos da época. E a eliminatória ainda não acabou.