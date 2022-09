Rui Pedro Silva: “Durante o jogo não vi situações claras e flagrantes de finalização do Benfica”

Na entrevista rápida à “Sport TV” depois do triunfo, por 1-0, do Benfica em Famalicão, o treinador germânico sublinhou as dificuldades que a sua equipa teve, mas disse que as coisas se teriam facilitado caso as águias tivessem “concretizado as oportunidades” de que dispuseram na primeira parte. Quanto a Draxler, que se estreou, o alemão sublinhou que “ainda há algum trabalho a fazer” para que o campeão do mundo chegue à melhor forma