Hey Jude, Hey Real Madrid: Bellingham vai deixar o Dortmund por mais de €100 milhões

O futebol-champagne que os centrocampistas do Real Madrid oferecem a cada duas semanas no Santiago Bernabéu está quase, quase a receber mais um galáctico. O Borussia Dortmund confirmou esta quarta-feira que Jude Bellingham está a caminho de Madrid por 103 milhões de euros, mais bónus e cláusulas que podem adicionar 30% a esse valor inicial.

O internacional inglês, de 19 anos, deverá assinar até junho de 2029. Formado no Birmingham (estreou-se profissionalmente com 16 anos e 38 dias) e com uma passagem eloquente de três anos pela Bundesliga, Bellingham é já uma das figuras da seleção inglesa. No Catar, durante o Campeonato do Mundo, fez cinco jogos e marcou um golo. Agora, apenas 24 jogos depois pelos Três Leões, o futuro reforço do Real já exibe a camisola número 10.

Há um princípio de acordo, agora anunciado pelo Dortmund, mas as reuniões entre os dois clubes vão continuar. Com o futebolista está tudo fechado desde abril, conta o “The Guardian”. O britânico sai sem qualquer título nacional da Alemanha, algo que não esteve assim tão tao longe de acontecer na última jornada e que provocou as lágrimas do jovem jogador.

O Real Madrid, ainda com Carlo Ancelotti a autorizar liberdades e sociedades que respeitam o futebol de outras décadas, conta com os magos e eternos-porém-não-eternos Toni Kroos e Luka Modric, com 33 e 37 anos. Os blancos têm sido especialmente eficazes na reforma da equipa, atacando alvos no Brasil, como Vinícius Júnior, Rodrygo e agora Endrick.

No meio-campo essa remodelação foi colocada em marcha com as contratações de Aurélien Tchouaméni e Eduardo Camavinga, um canhoto que tem sido puxado para a lateral esquerda. Fede Valverde, internacional uruguaio, é outro dos rostos importantes do miolo dos madridistas. O entusiasmante benjamim Nico Paz também está à espreita.

Jude Bellingham segue assim as pisadas de David Beckham, Laurie Cunningham, Michael Owen, Jonathan Woodgate e Steve McManaman. Mas, quem sabe, talvez não seja o último: a imprensa espanhola revela, com cada vez mais frequência, que Harry Kane é o alvo principal para substituir Karim Benzema, o refinado avançado que se mudou para a Arábia Saudita.