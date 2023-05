Uma semana de sonho para o Manchester City: depois de chegar à final da Champions, é campeão inglês sem jogar

Nem foi preciso sair de casa. O Manchester City é campeão da Premier League 202/23 sem sequer jogar, depois da derrota do Arsenal em casa do Nottingham Forest por 1-0 na penúltima jornada da liga inglesa.

A equipa de Pep Guardiola tinha match point no domingo, em que um empate frente ao Chelsea seria suficiente para chegar ao quinto título nas últimas seis épocas, terceiro consecutivo, mas nem isso foi necessário.

O nono título da história do Manchester City, sétimo desde que o clube foi comprado pelo Abu Dhabi United Group, em 2008, acontece dias depois do City golear o Real Madrid nas meias-finais da Champions, o que permite sonhar com o treble já que está também na final da Taça de Inglaterra, que será jogada a 3 de junho, frente ao rival da cidade, o Manchester United.

Numa temporada marcada pela chegada com impacto imediato de Erling Haaland ao Etihad Stadium - o norueguês leva 52 golos em todas as competições -, o City passou boa parte da época atrás do Arsenal na tabela da Premier League. Mas em finais de abril, a goleada por 4-1 frente aos londrinos deixou escancarada a porta para a revalidação do título - o City ficou então a apenas dois pontos do Arsenal, mas com dois jogos em atraso para os gunners.

Decisiva foi também a segunda metade do campeonato para o City, que vai numa série de 11 vitórias seguidas e não perde desde 5 de fevereiro, depois de um arranque com alguns solavancos, com duas derrotas (uma delas com o Brentford) e três empates ainda em 2022.

Percurso contrário fez o Arsenal, derrotado este sábado pelo ainda aflito Nottingham Forest, que ganha assim alento na luta pela permanência na Premier League. Cinco das seis derrotas da equipa de Londres, treinada por Mikel Arteta, discípulo de Guardiola, surgiram de fevereiro para a frente, depois de um início de Premier League muito forte, com apenas uma derrota e um empate até à paragem para o Mundial de 2022.

O último mês e meio foi particularmente penoso para o Arsenal, que conta com Fábio Vieira nas suas fileiras. Entre a jornada 30 e a 37, o pecúlio é de três derrotas, três empates e apenas duas vitórias. Deslizes que o Man. City não desaproveitou, chegando à liderança da Premier League no início de maio, com uma vitória frente ao West Ham por 3-0, num jogo em atraso que tinha da 28.ª jornada.

A época de 2022/23 parece assim uma oportunidade perdida para um Arsenal, que não é campeão inglês de 2003/04. Para o Manchester City é o reforçar de uma dinastia que marca a história do futebol inglês. Pep Guardiola torna-se no único treinador a conseguir tricampeonatos em três ligas diferentes (Espanha, Alemanha e Inglaterra) e o Manchester City entra na próxima temporada com o objetivo de se tornar na primeira equipa a conseguir o tetracampeonato em Inglaterra.

Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo, entretanto emprestado ao Bayern Munique, juntam também mais um título inglês ao seu palmarés.