Brasileirão: Coritiba de António Oliveira e Cruzeiro de Pepa entram a perder - há três triunfos e quatro derrotas portuguesas na 1.ª ronda

O Coritiba, do treinador português António Oliveira, e o Cruzeiro, de Pepa, perderam no domingo frente a Flamengo (3-0) e Corinthians (2-1), respetivamente, para a primeira jornada da Série A do campeonato brasileiro de futebol.

Com Jorge Sampaoli no banco, depois de o treinador argentino ter rendido Vitor Pereira, o Flamengo venceu o Coritiba, de António Oliveira, com golos de Ayrton Lucas, aos 12 minutos, Gabriel Barbosa, aos 56 de penálti, e Pedro, aos 90+5.

O Flamengo passa a integrar o grupo das oito equipas que já venceram na primeira jornada do Brasileirão, situando-se na segunda posição, devido aos três golos marcados, enquanto o Coritiba de António Oliveira é 20.º e último posicionado.

Em São Paulo, o Corinthians venceu o Cruzeiro, de Pepa, por 2-1, com golos de Matheus Araújo, aos 68 minutos, e Roger Guedes, aos 87. Já no período de descontos, o Cruzeiro reduziu para 2-1 por Lucas Oliveira, aos 90+5 minutos.

O Corinthians segue no sétimo lugar, com três pontos, entre o grupo das oito equipas que já venceram na primeira jornada, enquanto o Cruzeiro é 14.º, ainda sem pontuar.

A primeira jornada do campeonato brasileiro redunda assim em três vitórias e quatro derrotas para os sete treinadores portugueses em prova. Triunfos foram do Palmeiras de Abel frente ao Cuiabá de Ivo Vieira, do Botafogo de Luís Castro em casa frente ao São Paulo e do RB Bragantino, de Pedro Caixinha, frente a outro português, o Bahia de Renato Paiva.