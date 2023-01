Presidente da FIFA quer ver “estádios de futebol com o nome de Pelé" em todos os países do mundo

Desde a manhã desta segunda-feira, o corpo de Pelé está a ser velado no relvado do Estádio Urbano Caldeira, mais conhecido como Vila Belmiro, onde todos poderão despedir-se da lenda do futebol brasileiro e mundial. Uma das pessoas que não faltou à cerimónia foi Gianni Infantino, o presidente da FIFA, que anunciou uma nova intenção.

"Vamos pedir a todos os países do mundo que nomeiem um dos seus estádios de futebol com o nome de Pelé", disse Infantino aos muitos repórteres presentes no local. “Creio que os jovens no mundo inteiro, as futuras gerações, têm de saber e lembrar quem era Pelé, a alegria que deu ao mundo. Daqui a 20, 30, 50 anos, quando marcarem golos no Estádio Pelé, as crianças vão saber que era um grande jogador de futebol que nos emocionou”.

Em Santos, onde Pelé viveu grande parte da sua vida, estão reunidos mais de 5 mil meios de comunicação social de todo o mundo, assim como vários nomes conhecidos do desporto e não só. Lula da Silva, o presidente brasileiro que tomou posse nos últimos dias, será um deles.

Com nomes não tão conhecidos mas igualmente importantes na hora de prestar homenagem a Pelé estão os adeptos, que além de estarem nas filas para entrarem no estádio desde o passado domingo , têm também aproveitado para tirar fotografias com a estátua do jogador.

Ao longo desta segunda-feira o caixão vai ficar no estádio e na terça-feira um cortejo passará pelas ruas de Santos, terminando no cemitério do Memorial Ecuménico Necrópole, onde será enterrado numa cerimónia privada. Dentro do estádio foi colocada uma estrutura entre duas mensagens: “Viva o Rei” e “O único homem a parar uma guerra".