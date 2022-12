Revelados os planos para o funeral de Pelé, que começa com uma cerimónia pública no estádio do Santos

Falar de Pelé é inevitavelmente falar do Santos, o clube de São Paulo onde começou a jogar futebol e onde passou a maior parte da sua carreira. Ou talvez falar do Santos seja falar de Pelé, um jogador que foi maior que a maioria dos que fizeram história com a bola nos pés. Seja como for, no último adeus, é ao relvado do Estádio Urbano Caldeira, mais conhecido como Vila Belmiro, que o ‘Rei’, o Brasil e o mundo regressam.

Esta sexta-feira foram revelados os planos para o funeral de Pelé, que morreu na noite da passada quinta-feira, aos 82 anos.

A lenda do futebol brasileiro será levada do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para o estádio do Santos logo ao início do primeiro dia de 2023. O caixão será então colocado no campo para uma cerimónia pública, onde os adeptos terão a oportunidade de prestar uma última homenagem. Ao que tudo indica, as portas do estádio serão abertas por volta das 10h.

O velório vai durar um dia inteiro e, na terça-feira, o caixão vai passar pelas ruas de Santos. A expectativa é que uma enorme multidão se junte para este momento. O clube da cidade, entretanto, já declarou uma semana de luto e adicionou uma coroa ao seu brasão, entre as estrelas que representam os títulos da Taça Intercontinental que Pelé ajudou a conquistar em 1962 e 1963.

Também no futebol europeu se espera que seja feito um minuto de silêncio antes das próximas partidas em memória de Pelé. A FIFA anunciou ainda que terá as bandeiras da sua sede a meia haste durante a próxima semana.