Boca ou Racing? Um cruzamento de rivalidades eternas dita o campeão na Argentina esta noite: eis as contas e os cenários

– Escribano, ¿qué es Racing para usted?

– Una pasión.

E assim se desenrola uma das mais míticas cenas do filme “O segredo dos seus olhos”, de Juan José Campanella, baseado no livro "A pergunta dos seus olhos”, de Eduardo Sacheri. Fala-se, ao balcão de um qualquer bar, de uma paixão imensa, insuperável, insubstituível. Escribano sabe tudo de cor e, graças ao conhecimento refinado do seu querido Racing, ajudou a decifrar algumas pistas de um crime. Um dos protagonistas até diz, fazendo-se luz, que um tipo pode mudar tudo, de cara, de casa, de família, namorada, religião e até de Deus… mas que há uma coisa que não pode mudar nunca: a paixão. E assim se desbravou o caminho para o Cilindro, o estádio do Racing, em Buenos Aires, onde procuravam encontrar o suspeito.

É exatamente nesse estádio onde, esta noite, o Racing Club vai receber o River Plate e lutar pelo título até à última. O Boca Juniors recebe o Independiente, curiosamente o clube de Sacheri, na Bombonera. Ou seja, há um cruzamento entre rivais a engrandecer este domingo santo.

Antes das contas e dos cenários existem alguns detalhes para revelar: Marcelo Gallardo cumpre o último jogo pelo River, onde esteve nas últimas oito temporadas. Do lado do Racing está o treinador Fernando Gago, um herói das gentes de La Boca que caiu e se levantou cinco vezes, graças a lesões no joelho que o próprio diz que não foram azar, pois ajudaram-no a ser uma pessoa melhor. O Boca procura mais um título e conta com a orientação de Hugo Ibarra, o ex-futebolista que foi lateral direito do FC Porto, na temporada 2001/02.

O Boca Juniors, o clube onde pontificaram Maradona, Caniggia, Riquelme e Palermo, tem um ponto de vantagem (51) à entrada para a derradeira jornada da liga argentina. As contas para o Boca, que conta com Marcos Rojo, são fáceis . Será campeão se: ganhar ao Independiente; se empatar o seu jogo e o Racing perder com o River; se perder contra o Independiente e o Racing perder contra a equipa do Monumental.

As contas do Racing, com um filho da Bombonera no banco, com apenas 36 anos, são mais complicadas, já que precisa de ganhar ao River Plate e esperar que o Boca, que não pode contar com Dario Benedetto, perca ou empate com o Independiente.

Há ainda uma terceira via. Caso o Boca perca com o rival desta noite e o Racing empate com o River, ficam ambos com 51 pontos e terá de haver um jogo de desempate. Segundo o “Olé”, esse encontro terá de ser disputado nas 72 seguintes aos jogos desta noite. Se isto acontecer, nota o diário argentino, as meias-finais e a final da Copa Argentina terão de ser adiadas.

Claro que não faltou quem, na Argentina, lembrasse que o River Plate terá um papel decisivo no sucesso ou fracasso do Boca Juniors. Diego Latorre, que jogou no Boca, escreveu nas páginas do “La Nación” o seguinte: "Pessoalmente, custa-me acreditar que o jogador do River não queira oferecer a Gallardo uma última alegria, ainda que seja apenas por uma questão de gratidão e lealdade”. Ou seja, o antigo avançado não acredita que os jogadores do River entrem em campo com “indiferença” num “jogo tão particular”. Também o Independiente jogará por orgulho, uma exigência dos adeptos, lembra Latorre, anulando assim as teorias da conspiração.

O ex-internacional argentino, que garante que cada futebolista defende algo sempre que entra em campo, resume: “Boca, Independiente, Racing e River encontram-se para nos brindarem uma tarde memorável. Oxalá seja também um primeiro passo para começar a tornar mais transparente o nosso querido e maltratado futebol argentino”.

Estes imbróglios do futebol argentino, com teorias de que certas equipas prefeririam perder para que o rival não vencesse um título, levou Sergio Agüero a aclarar, no Twitch, que quer muitíssimo que o seu Independiente ganhe ao Boca. “Nós, como adeptos, queremos ganhar. Seguramente, estão todos a pensar que o Independiente se vai deixar perder porque o Racing pode sair campeão… Não, nós não pensamos nos outros. Nós, como adeptos do Independiente, queremos ganhar”, reforçou.

E acrescentou: “Se perdemos, apertamos a mão ao rival, perdeu-se e já está, mas os jogos jogam-se sempre até à morte”, assim disse, numa tradução mais ou menos literal. Agüero começou a carreira profissional naquele clube precisamente, aos 16 anos.

Falta referir que o River Plate, a encerrar um longo e glorioso ciclo, ocupa a 5.ª posição, atrás de Atlético Tucumán, Huracán e, evidentemente, Racing e Boca. Os millonarios procuram alcançar o Huracán, que está a três pontos, no último lugar do pódio.

A resolução do apaixonado e emotivo futebol argentino começa às 21 horas de Portugal Continental (e tem transmissão nos canais 5 e 6 da Sport TV).,