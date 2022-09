Mbappé obriga Federação Francesa de Futebol a rever acordo de direitos de imagem

A Federação Francesa de Futebol (FFF) pretende rever o acordo sobre direitos de imagem dos jogadores. A intenção surge depois de notícias que davam conta da alegada recusa de Kylian Mbappé em participar em ações dos patrocinadores da seleção francesa.

Segundo a ESPN, o jogador do PSG ter-se-á recusado a juntar-se a uma fotografia de equipa e outras atividades de marcas que apoiam financeiramente a seleção francesa, na terça-feira, por não querer promover determinadas empresas, incluindo cadeias de comida rápida e casas de apostas que têm contrato com a equipa nacional gaulesa.

A Federação Francesa informou no Twitter, na segunda-feira, que teve conversas com vários elementos do organismo, incluindo executivos, presidente, treinador e um diretor de marketing. “A Federação Francesa de Futebol pretende rever, tão breve quanto possível, o acordo sobre direitos de imagem com os jogadores selecionados”, pode ler-se.

A FFF diz ainda que pretende “trabalhar as alíneas de um novo acordo que permitam assegurar os seus interesses, considerando, ao mesmo tempo, a preocupação e as convicções legítimas expressas unanimemente pelos jogadores”.

Mbappé já tinha emitido um esclarecimento: “Decidi não participar na sessão fotográfica depois de a FFF ter recusado fazer alterações ao acordo com os jogadores sobre direitos de imagem”.