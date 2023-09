Jenni Hermoso apresenta queixa contra Luis Rubiales devido ao beijo não consentido na final do Mundial

Na sequência do beijo não consentido que o então presidenta da federação espanhola de futebol — entretanto suspenso do cargo — deu a Jennifer Hermoso, o Ministério Público (MP) de Espanha já abrira um processo contra Luis Rubiales, por um delito que poderia ser entendido por agressão sexual. Na altura, o MP convidou a jogadora a denunciar o caso, que também levou a que houvesse várias denúncias de cidadãos contra o dirigente.

Agora, a futebolista deu um passo formal que faltava: segundo o “ElDiario.ES”, numa informação confirmada pela totalidade da imprensa espanhol, Hermoso apresentou, na terça-feira (5 de setembro) uma queixa contra Luis Rubiales devido ao beijo não consentido na cerimónia de entrega do troféu na final do Mundial, em que a Espanha bateu a Inglaterra por 1-0.

A futebolista fez a denúncia pessoalmente, já depois de se ter pronunciado, em comunicado, contra o suspenso presidente da federação, que se defendeu dizendo que o beijo foi mútuo e consentido. Como o acontecimento se deu fora de Espanha, era necessário que a vítima formalizasse uma queixa para que o Ministério Público avançasse com o processo, etapa que fica, agora, cumprida.

Depois do sucedido a 20 de agosto, no estádio olímpico de Sydney, a FIFA suspendeu Luis Rubiales, que se recusou a apresentar a demissão e tem insistido na teoria de que se criou uma “campanha” contra si.

Hermoso, que negou a ideia apresentada de que houvesse consentimento, poderia ter apresentado a queixa por escrito, mas fê-lo, segundo o “ElDiaro.ES”, pessoalmente. A futebolista do Pachuca, do México, foi à sede do Ministério Público declarar perante a procuradora Marta Durántez.

Irene Montero, ministra da igualdade em funções do governo espanhol, já manifestou o seu apoio à campeã do mundo. “Jenni Hermoso, não estás sozinha. Somos milhões contigo”, escreveu.

Horas depois de Jorge Vilda, o selecionador que acabou de ser despedido, ter considerado a sua saída do cargo “injusta e inesperada”, as consequências do pós-final do Mundial continuam a abalar o futebol espanhol. Com este passo dado por Hermoso, o caso contra Rubiales poderá avançar definitivamente.