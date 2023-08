Ministério Público de Espanha abre processo contra Rubiales por possível agressão sexual a Jenni Hermoso

O Ministério Público de Espanha (MP) abriu um processo contra Luis Rubiales, o presidente da federação de futebol do país e, entretanto, suspenso preventivamente pela FIFA, por um delito que poderá ser entendido por agressão sexual.

De acordo com o “El País”, o MP convidou a futebolista Jennifer Hermoso a denunciar o caso. A atleta foi beijada na boca por Rubiales, que lhe segurava a cabeça com as duas mãos, após a conquista do Campeonato do Mundo de futebol pela seleção espanhola. Hermoso denunciou que o beijo não foi consentido, apesar de o dirigente ter dito que sim.

O diário espanhol dá conta ainda de que algumas associações de futebol do país estão a esboçar uma moção de censura contra Rubiales, eleito presidente daquela entidade em maio de 2018. Os membros da federação têm agendada uma reunião de caráter “urgente e extraordinária” para esta tarde, às 15h portuguesas.

O episódio, que se seguiu à celebração efusiva e inadequada de Rubiales com uma mão nos genitais, perto da rainha e da filha menor, foi transmitido em direto e imediatamente denunciado pela opinião pública, na imprensa e através das redes sociais. As jogadoras da seleção espanhola renunciaram, um movimento que foi acompanhado por outras dezenas de jogadoras da Liga Espanhola, e a equipa técnica demitiu-se em solidariedade com a vítima, com exceção para o treinador principal, Jorge Vilda, um homem que foi confrontado pela própria equipa.

* Em atualização