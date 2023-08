Mais de 80 jogadoras espanholas anunciam que não voltam à seleção enquanto Rubiales se mantiver e Hermoso nega consentimento

As reações à não demissão e palavras de Luis Rubiales na manhã desta sexta-feira foram aparecendo a conta-gotas nas redes sociais por parte das jogadoras espanholas, mas já era esperada uma reação conjunta e em força.

Ela surgiu agora: mais de 80 futebolistas, entre elas todas as que estiveram no Mundial, assinam um comunicado, através do sindicato FutPro, em que anunciam que “não voltarão a uma convocatória da seleção se continuarem os atuais dirigentes”.

“Pedimos mudanças reais, tanto desportivas como estruturais, que ajudem a seleção absoluta a continuar a crescer, para poder levar este grande sucesso a gerações posteriores. Enche-nos de tristeza que um acontecimento tão inaceitável esteja a tapar o maior êxito desportivo do futebol feminino espanhol”, pode ler-se também no comunicado.

A declaração é assinada à cabeça por Jennifer Hermoso, a jogadora que Luis Rubiales beijou na entrega das medalhas após a final do Mundial, e Alexia Putellas. Além delas, muitas outras que se juntaram ao repúdio pelos desenvolvimentos do caso. Os nomes podem ser confirmados no tweet abaixo da FutPro.

Hermoso nega palavras de Rubiales

No mesmo comunicado, Jenni Hermoso nega as palavras de Luis Rubiales na Assembleia Geral da federação espanhola de futebol desta sexta-feira, em que sublinhou que o beijo que deu à jogadora tinha sido consentido e que esta havia respondido afirmativamente quando este lhe perguntou se podia beijá-la.

“Quero deixar claro que, tal como se vê nas imagens, em nenhum momento consenti o beijo que me deu e, claro, em nenhum caso tentei levantar o presidente. Não tolero que se ponha em dúvida a minha palavra e muito menos que se inventem palavras que não disse”, sublinha a média espanhola.