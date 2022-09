Na primeira vez em que se vai eleger a Golden Girl do futebol europeu, Kika Nazareth está entre as nomeadas

A modalidade e a história já provaram que elas também podem ser de ouro, faltava só o título oficial. Chegou a hora de o “Golden Boy”, prémio do site “Tuttosport”, ter companhia e de se eleger também a melhor jogadora da Europa com menos de 21 anos.

“Este prestigioso reconhecimento torna-se ainda mais completo e abre as suas portas ao fenómeno do futebol feminino que continua a crescer em todo o velho continente, tal como confirmado pelos números do último Campeonato da Europa disputado em Inglaterra este verão”, informa.

As regras são exatamente as mesmas: as jogadoras têm que ter nascido depois de 1 de janeiro de 2002 e qualquer nacionalidade pode ser considerada.

A lista anunciada esta sexta-feira conta com 15 atletas, mas há um nome mais sonante por cá. Kika Nazareth, jogadora do Benfica e da seleção nacional, é a única representante portuguesa e uma das que tem o spotlight em cima, segundo o “Tuttosport”. A bicampeã nacional marcou presença no Euro 2022 e tem sido uma das peças-chave nas ambições da equipa nacional para o próximo Mundial.

Além de Kika, estão nomeadas Anastasia Ferrara (Roma), Esmee Brugts (PSV), Hanna Bennison (Everton), Jule Brand (Wolfsburgo), Katja Wienerroither (Grasshopper), Mary Fowler (Manchester City), Melchie Dumornay (Reims), Moller Kuhl (Nordsjaelland), Nessine Bahlouli (Lyon), Nicole Arcangeli (Juventus), Salma Paralluelo (Barcelona), Silvia Lloris (Levante), Sofie Bredgaard (Rosengard) e Vicky López (Barcelona).

A decisão final será tomada por um painel de 40 jornalistas, a 15 de outubro. Antes disso, haverá ainda um corte na lista para que se conheçam as 10 finalistas.

Da parte do futebol masculino essa lista já sofreu alguns cortes. Esta sexta-feira foi o penúltimo, que resultou num grupo de 40. Em competição estão ainda quatro jogadores portugueses: Fábio Carvalho (Liverpool), Fábio Silva (Anderlecht), Henrique Araújo (Benfica) e Nuno Mendes (PSG).

Da fase anterior para esta deixaram de estar nomeados Paulo Bernardo e Diego Moreira, do Benfica, e Francisco Conceição, do Ajax.