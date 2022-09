460 mil euros. Keira Walsh trocou o City pelo Barcelona e é a jogadora mais cara da história do futebol feminino

O verão de 2022 vai com certeza ficar marcado na carreira de Keira Walsh como um dos melhores de sempre. Aos 25 anos, a jogadora, que atua como médio, venceu a final do Europeu ao serviço da Inglaterra. Um mês e uma semana depois, o Barcelona oficializa a sua contratação e Walsh sai do Manchester City por uma transferência recorde no valor de 460 mil euros.

O acordo ultrapassa em muito o recorde anterior no futebol feminino, que era ligeiramente superior a 287 mil euros, valor pago pelo Chelsea em 2020 quando comprou a estrela dinamarquesa Pernille Harder ao Wolfsburgo.

O Manchester City começou por recusar as primeiras propostas do Barcelona por Walsh, mas com a jogadora no seu último ano de contrato o clube acabou por ceder. Segundo avança o “Telegraph”, a equipa britânica está agora a trabalhar para encontrar uma substituta a tempo do fecho do mercado na liga inglesa.

Walsh vai, assim, juntar-se à ex-colega de equipa no Manchester City Lucy Bronze, que se mudou para Barcelona este verão. O City acaba por perder dois nomes de peso no futebol feminino. Até porque desde a sua estreia, quando tinha 17 anos, que Walsh tem sido uma das jogadoras mais importantes do clube inglês.

Depois de marcar presença no jogo da Inglaterra contra o Luxemburgo da passada terça-feira, que as inglesas venceram por 10-0, e já no meio de uma série de especulações sobre o seu futuro, a treinadora Sarina Wiegman elogiou Walsh pela sua "concentração total" na seleção.

Keira Walsh está entre as melhores jogadoras do mundo na sua posição e foi nomeada a jogadora da partida da final do Euro 2022, que a Inglaterra venceu por 2-1 frente à Alemanha após o tempo extra. Walsh fez a assistência para o golo de abertura de Ella Toone.