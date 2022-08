O Euro 2022 continua a bater recordes: ao todo, 365 milhões de espetadores assistiram ao torneio

Ao longo do Euro 2022, foram várias as vezes em que ficou no ar a sensação de que aquele poderia ser um momento histórico, o início de algo novo e melhor para o futebol feminino europeu. O que antes era uma sensação, ficou agora provado através dos números, que não mentem.

A UEFA divulgou, esta quarta-feira, dados oficiais relativos à competição que decorreu entre 6 e 31 de julho. O torneio deste ano foi o mais assistido com um público global acumulado de 365 milhões de espetadores - foi mais do dobro na edição de 2017 (178 milhões) e 214% superior ao registado em 2013 (116 milhões).

O jogo da final, ganha pela Inglaterra frente à Alemanha, atraiu uma audiência acumulada de 50 milhões de espetadores que assistiram ao vivo em todo o mundo, um número três vezes superior ao da final da edição anterior. A UEFA chegou a estes números através da contagem de quem assistiu pela televisão, fora de casa e via streaming.

As redes sociais também contribuíram para o sucesso da competição. No total, foram geradas 453 milhões de interações em várias plataformas, com o TikTok a ter a maior percentagem (38,7%). Não só ficou provado pelo recorde de assistência que mais pessoas seguem o futebol feminino, como também o foi pelas redes sociais: as contas da UEFA nas várias plataformas ganharam cerca de 590 mil novos seguidores.

Nos estádios, o cenário não foi diferente. Os 31 jogos obtiveram um total de 574.875 adeptos. Ainda a fase de grupos não tinha terminado e o recorde anterior (240.055) já estava a ser ultrapassado. E o jogo da final estabeleceu um novo recorde de assistência de uma partida do Euro, feminino ou masculino, com 87.192 adeptos marcaram presença em Wembley.