GP Azerbaijão. Na superioridade da Red Bull, Sergio Pérez recusa-se a aceitar passivamente o domínio de Verstappen

O guião não surpreendeu. Por muito que a pole tivesse ido para Charles Leclerc, a superioridade da Red Bull no Grande Prémio Azerbaijão era esperada, normal, quase tão parte da mobília como as muralhas características do traçado pelas ruas de Baku. E voltou a confirmar-se, já depois do que tínhamos visto na corrida de sprint.

Depois de ter sido o melhor na prova de sábado, Sergio Pérez voltou a impor-se. O mexicano da Red Bull venceu o GP Azerbaijão, a sexta vitória da sua carreira e a segunda da temporada, depois da obtida na Austrália. Os outros dois triunfos de 2023, na Austrália e Bahrain, foram para Max Verstappen, que em Baku foi segundo. O domínio da Red Bull roça a ditadura.

O último lugar do pódio foi para Charles Leclerc, na primeira subida do homem da Ferrari ao escaparate que honra os três melhores de cada prova. Fernando Alonso, depois dos três terceiros seguidos, foi quarto, Carlos Sainz foi quinto e Lewis Hamilton terminou em sexto.

Mark Thompson/Getty

Depois das três semanas de paragem na sequência do GP Austrália, a quarta corrida da temporada foi a sexta ediçao do evento nas ruas de Baku, em que Russell, mesmo na última volta, fez a volta mais rápida. O piloto da Mercedes foi oitavo, com Stroll a terminar em sétimo.

Leclerc partiu para as 51 voltas na frente, mantendo a liderança depois da largada. No entanto, na reta da meta na passagem da volta três para a quatro, Verstappen, com a ajuda do DRS, ultrapassou o monegasco.

Na volta 11, um problema com Nyck de Vries, que abandonou, levou à entrada do safety car. Com toda a gente a ir às boxes, no recomeço era Pérez o líder, com Leclerc em segundo e Max em terceiro. O mexicano não mais sairia da frente.

Verstappen rapidamente superou Leclerc, que andou sempre longe da dupla da Red Bull. No duelo espanhol, Alonso também ultrapassou Sainz. O veterano de 41 anos chegou a sonhar com novo pódio, mas desta feita foi quarto.

1 / 4 NATALIA KOLESNIKOVA 2 / 4 Bryn Lennon - Formula 1 3 / 4 Bryn Lennon - Formula 1 4 / 4 Alex Pantling

Na volta 19, Christian Horner disse que o mexicano e o neerlandês eram “livres para lutar na pista” desde que “se respeitassem mutuamente”. No entanto, não houve nenhum verdadeiro momento de tensão, já que Pérez foi sempre mantendo uma distância razoavelmente seguro para o companheiro de equipa.

“Eles estão noutra liga”, admitiu, no final, Leclerc, enquanto Max se queixou da “má sorte” com o momento da entrada do safety car. Pérez, radiante e sorridente depois de nova demonstração de talento num circuito citadino, manifestou “satisfação” pelo rendimento da equipa em novo fim-de-semana.

Na luta pelo Mundial, o oceano entre os dois da Red Bull e o resto aumentou. Verstappen é primeiro, com 93 pontos, mais seis do que Sergio Pérez, o homem que se rejeita a aceitar passivamente novo passeio rumo ao tricampeonato. Alonso é terceiro, com 60 pontos e Hamilton quarto, com 48. Os Ferrari estão longe: Sainz é quinto, com 34, e Leclerc sexto, com 28.