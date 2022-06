A nadadora Anita Alvarez desmaiou na piscina depois de competir nos Mundiais e o rápido mergulho da treinadora salvou-lhe a vida

A vida da nadadora norte-americana Anita Alvarez foi salva depois de esta ter desmaiado e caído para o fundo da piscina, quando competia na final livre da natação sincronizada, nos Campeonatos do Mundo de Budapeste.

A treinadora de Alvarez, Andrea Fuentes, foi a primeira a reagir, saltando de imediato para a piscina. O salvamento foi registado por uma câmara subaquática, que captou todo o mergulho de Fuentes para salvar a pupila. Anita, de 25 anos, não respirava quando foi trazida à superfície, antes de ser levada para o centro médico. A equipa dos EUA emitiu um comunicado a informar que Alvarez estava a recuperar e que se sentia bem naquele momento. Fuentes coloca a hipótese de a jovem regressar à competição já na sexta-feira.

“A Anita está bem, os médicos verificaram todos os sinais vitais e está tudo normal. Por vezes, esquecemo-nos de que isto acontece noutros desportos de alta competição, como a maratona, o ciclismo ou o corta-mato”, disse a treinadora, acrescentando: “Todos vimos imagens em que atletas não chegam ao fim das provas e outros ajudam-nos a cortar a meta. O nosso desporto não é diferente, apenas acontece numa piscina”.

OLI SCARFF/Getty

O jornal inglês “Express” lembra que não foi a primeira situação do género a envolver a nadadora americana. Anita já tinha desmaiado numa prova de qualificação para os Jogos Olímpicos, em Barcelona, em 2021. Dessa vez, foi também Andrea Fuentes a salvar a sua atleta, saltando para a piscina antes de qualquer outra pessoa.

Fuentes, vencedora de quatro medalhas olímpicas por Espanha, criticou os nadadores-salvadores no local por não estarem mais alerta: “Eu disse que as coisas não estavam bem, gritei para que os nadadores-salvadores saltassem para a água, mas eles não me perceberam”.

“Ela não estava a respirar e tinha as pulsações altíssimas. Fui ter com ela o mais depressa que pude, como se estivesse numa final olímpica. (…) Eles puseram-na de costas e eu virei-a de lado, porque não se consegue respirar assim [como eles a colocaram]. Ela recuperou muito depressa. Foram dois minutos sem respirar e com o pulso a 180 batidas por minuto”, descreveu Andrea Fuentes, depois do susto.