Mick Schumacher: “Difícil ser filho de Schumacher? A Fórmula 1 é dura por si só”

Entre as conversas fora das pistas de Fórmula 1, o tema é “um Ferrari branco”. É isso que algumas equipas estão a chamar ao novo e melhorado, de acordo com os resultados obtidos ultimamente, carro da Haas. Alguns chefes de equipa consideram que as semelhanças entre os carros da Haas e Ferrari requerem mesmo a intervenção da Federação Internacional do Automóvel