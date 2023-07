Há vida depois de Busquets?

Há momentos no futebol difíceis de ultrapassar para um adepto. Há derrotas que doem na alma. Há injustiças que nos corroem. E há momentos de despedida de craques que nos marcaram e com os quais nos identificamos. Mesmo depois da saída continuam no nosso coração, na nossa alma e, sobretudo, fazendo parte da nossa vida. Na verdade, as lendas, os heróis do futebol estão sempre connosco.

No meu caso, sou completamente viciada na defesa. E, nesta matéria, o que se pode dizer de Paolo Maldini? Se estivéssemos a falar de pintura poderíamos dizer que foi a versão futebolística do génio de Artemisia Gentileschi. Dos seus camaradas da bola as melhores palavras foram as de Carles Puyol, que lhe escreveu uma carta comovente em 2009. A jeito de remate final escreveu: “O futebol não será o mesmo sem Maldini”.