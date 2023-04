Só peço, com todas as forças, que o Benfica não traga de Milão uma vitória moral. Prefiro um desastre, uma hecatombe

Li algures que Roger Schmidt pôs a equipa a treinar penáltis, no que é interpretado como sinal de confiança para o jogo com o Inter. Uma vitória por dois golos em Milão, onde o Benfica nunca ganhou, levaria o jogo para prolongamento e, a manter-se o resultado, teríamos um enervante desempate por pontapés da marca de grande penalidade. Sonhar não paga imposto, é certo, mas teria sido melhor que o Benfica tivesse aproveitado a realidade no Estádio da Luz para não chegar ao segundo jogo com um Inter organizado mas sem chama a precisar de um milagre.