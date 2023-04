Dinizismo ao resgate do futebol brasileiro (uma análise ao Fluminense que tombou o Flamengo de Vítor Pereira)

O Brasil não é campeão do mundo desde 2002, com Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo e companhia. De lá para cá, a discussão do jogo no país andou em torno das causas para a decadência na canarinha. Começando pelo estilo próprio, que se perdeu pelo caminho. Uns defendem que se deve à falta de evolução dos treinadores nacionais, comparando-os com os europeus. Por outro lado, a tendência para a homogeneidade e a inspiração no futebol do Velho Continente levou à banalização de conceitos – muitas vezes numa lógica de copiar e colar, ignorando diferenças culturais. Tite, com um jogo bastante rígido e posicional, mereceu críticas constantes pela forma como aprisionava o talento individual. Respiram-se ares de mudança. Ancelotti surge apontado à selecção e Fernando Diniz conquistou o primeiro título da carreira, reforçando o estatuto de líder da revolução.