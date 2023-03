Não encomendar as faixas do Benfica, não vá o diabo tecê-las

Joao Rico/DeFodi Images via Getty Images

E então, já se pode encomendar as faixas? Calma, caro leitor, seja qual for a sua preferência futebolística. Estou a brincar. Benfiquistas, estou mesmo a brincar. Não quero encomendar faixas nenhumas quando faltam nove jornadas, embora aqueles dez pontinhos de avanço. Ah, aquela dezena tão redondinha. Duas mãos cheias de pontos. Mas não. Não vou encomendar faixas. Seria uma irresponsabilidade e um desrespeito pela condição clínica do Benfica.