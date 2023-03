Sonho de uma noite de primavera

Sem ganhar um troféu há quase quatro anos – podemos falar de uma hegemonia invertida – o Benfica terá como prioridade acabar com essa seca conquistando o título que todos os anos está no topo das prioridades: o campeonato nacional. Já ouvimos a conversa a vários treinadores de clubes diferentes, a prioridade é o campeonato a prioridade é o campeonato. Em caso de dúvida, a prioridade é o campeonato. Um mais ambicioso ou atrevido lá vai dizendo que o seu clube entra para ganhar todas as competições, que não faz poupanças, etc.

Sabemos que não é verdade. As hipóteses de um clube português ganhar a Champions são tão ínfimas que mesmo o mais doente dos adeptos perdoa a natural eliminação. Mas se o clube começa a derrapar no campeonato, aí as coisas mudam de figura e aparecem logo as tarjas nos viadutos da A2, as reuniões de condomínio no Olival ou os artigos à Conselho Leonino na imprensa desportiva. Os treinadores sabem que é assim e gerem os recursos em função do que é mais importante para os adeptos e o clube.