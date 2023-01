Um dérbi em 12 pontos

1. O Sporting conseguiu empatar e sair do dérbi com três pontos: o que ganhou e os dois que tirou ao Benfica.

2. Com Neres fora de forma e Draxler retido na alfândega entre uma marquesa e um divã, o ataque do Benfica é “rafadependente”. Com Rafa na melhor forma da sua vida, essa dependência não é a pior das notícias, mas convinha variar nas soluções porque há sempre um dia em que o mago não encontra a porta da cabine telefónica.

3. Nos primeiros meses da época, António Silva planou num céu límpido, sem uma única nuvem visível a quilómetros de distância. Tudo lhe corria bem: dos chega-pra-lá aos golos, dos confrontos com gigantes à convocatória da seleção nacional. Ontem, tremeu e a concorrência para o lugar é forte. Ou será que tremeu porque a concorrência para o lugar é forte?