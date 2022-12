Enzo, o médio total que não deixa Rui Costa dormir

O mérito do Benfica nunca foi descobrir um jogador como Enzo Fernández. Qualquer direção desportiva de um clube profissional tinha a “obrigação” de conhecer o médio argentino. A jogada de mestre está em conseguir contratá-lo. É sabido que o futebol português tem crédito como rampa de lançamento de super craques, mas foi preciso fazer algumas cedências na negociação. Desde logo, o River Plate ficou com 25% do jogador e a garantia de que disputaria a Libertadores até ao fim pelo clube. Também se percebeu que era um objetivo do jovem vencer a prova pelo clube do coração. Com todos satisfeitos, o Benfica arriscou-se a receber o reforço apenas em janeiro. Porventura, sem essas contrapartidas não seria possível alcançar um dos melhores a atuar na América do Sul. O Vélez Sarsfield ajudou.