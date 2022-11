O Brasil aplaude Abel Ferreira

Abel Ferreira completou dois anos de sua chegada ao Brasil no mesmo dia em que conquistou seu primeiro título de campeão brasileiro. É seu sexto troféu pelo Palmeiras, número que só o deixa atrás de Vanderlei Luxemburgo (oito), Osvaldo Brandão (sete) e empatado com Scolari (seis).

Desde 2 de novembro de 2020, data em que se sentou à tribuna do Allianz Parque e assistiu como treinador recém-contratado à vitória por 3 x 0 sobre o Atlético Mineiro, Abel liderou as campanhas de duas Taças Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e um Campeonato Paulista.

Duas épocas e meia representam, para o Palmeiras, quase uma eternidade. Nos dez anos anteriores a Abel, houve treze treinadores diferentes a passar pelo clube da alcunha “Academia”, por seu estilo clássico e vistoso.

A longevidade é fruto da maior estrutura da equipa, logicamente em grande parte pelo trabalho do selecionador português. Há três épocas, o Palmeiras assustou-se com uma dívida próxima aos 150 milhões de euros e decidiu cortar custos.

Passou a lançar os miúdos. Abel encontrou e desenvolveu jovens como Danilo, já convocado por Tite para a equipa nacional do Brasil, Gabriel Menino e Patrick de Paula, “Os Três Porquinhos”, alcunha dada à juventude dos miúdos num clube que tem como mascote o porco.

Com os três, Palmeiras de Abel venceu o temido River Plate, dentro da Argentina, na semifinal da Libertadores de 2020, sua primeira conquista.

Abel vence em campo e vence o preconceito. Durante esta época, houve quem o acusasse de se comportar como “colonizador”, ou “catequizador”.

Tudo por causa de uma frase dita a respeito de Gabriel Veron, pouco depois negociado com o FC Porto. “Já disse várias vezes que os brasileiros são, de longe, os melhores que já vi jogar. Mas precisam evoluir muito a nível de educação e como homens, porque não têm esta formação.”

O treinador disse isto um dia após a diretoria palmeirense multar o miúdo por um vídeo divulgado em que bebia vodka, dois dias antes dos quartos-de-final da Copa do Brasil, contra o São Paulo.

Foi a presidente Leila Pereira quem puniu Gabriel Veron. Abel falou sobre profissionalismo e foi acusado de querer catequizar os jogadores jovens. Mas não é isso o que deve fazer um técnico? Orientar seus atletas.

O preconceito foi vencido com trabalho.

Portugal tinha 68% de estrangeiros entre seus campeões da Primeira Liga, até o holandês Co Adriaanse vencer pelo FC Porto, em 2006. Desde então, só portugueses sagraram-se campeões, nos últimos 16 anos, marca que pode ser quebrada nesta época pelo Benfica, com Roger Schmidt.

No Brasil, houve 61 anos entre o troféu do Bahia, dirigido pelo argentino Carlos Volante, e do Flamengo, com Jorge Jesus. Há quatro anos, os portugueses reinam, com três conquistas da Libertadores e, agora, o primeiro Campeonato Brasileiro de Abel Ferreira.

Se o maior défice do Brasil como nação tem sido a educação formal, natural que os treinadores tenham muito conhecimento de campo, mas não o acesso aos livros que a Universidade do Porto ofereceu aos treinadores em Portugal. Daí o Brasil curvar-se ao conhecimento de Abel Ferreira, Jorge Jesus, Vítor Pereira, Luís Castro e António Oliveira.

Há também bons treinadores brasileiros. Mas, hoje, não apenas os adeptos do Palmeiras batem palmas para Abel Ferreira. O Brasil inteiro está de pé a aplaudi-lo.