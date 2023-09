Lançado pelo português Rui Oliveira, colombiano Juan Sebastián Molano vence ao sprint a 12.ª etapa da Volta a Espanha

O ciclista colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Emirates) venceu esta quinta-feira a 12.ª etapa da Volta a Espanha, lançado pelo colega de equipa português Rui Oliveira, que acabou no quarto lugar.

Molano, de 28 anos, cumpriu os 150,6 quilómetros entre Ólvega e Saragoça em 3:23.35 horas, batendo o líder dos pontos, o australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), segundo, com o neerlandês Boy van Poppel (Intermarché-Circus-Wanty) em terceiro, à frente de Oliveira, lançador do sprinter vencedor do dia.

Nas contas da geral, o norte-americano Sepp Kuss (Jumbo-Visma) segurou a liderança, com 26 segundos de vantagem em relação ao espanhol Marc Soler (UAE Emirates), segundo, e 1.09 minutos para o belga Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), terceiro. João Almeida (UAE Emirates) é sexto, a 2.16.

Na sexta-feira, a 13.ª etapa é uma das ‘rainhas’ desta edição, ligando o Formigal ao Tourmalet, famosa subida em França, em 134,7 quilómetros com mais de quatro mil metros de desnível positivo acumulado.