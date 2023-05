No Giro, João Almeida sobe em direção à história

Questionado pelo Expresso sobre quem foi o último português a estar no pódio de uma grande volta, João Almeida sorri e responde: “Joaquim Agostinho.” Foi em 1979, com um 3º no Tour de France a suceder à mesma posição na corrida francesa no ano anterior e ao 2º na Vuelta em 1974. “Ainda não era nascido”, constata o caldense, numa conversa na segunda-feira, dia de descanso no Giro d’Italia.

Desbravando caminhos pouco habituais na história recente do nosso ciclismo, a dimensão do feito atrás do qual Almeida pedala vê-se olhando os livros de estatística: há 44 anos que nenhum corredor nacional termina entre os três primeiros de uma das principais corridas por etapas. Em 291 edições de grandes voltas (105 do Giro, 109 do Tour e 77 da Vuelta), nunca um português ganhou.