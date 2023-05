No Giro do salve-se quem puder, Tao Geoghegan Hart abandona devido a queda e João Almeida sobe ao 3.º lugar

Por muito que os primeiros dias da presente edição do Giro tivessem armadilhas consideráveis, um olhar não muito atento ao perfil das etapas sugeria que a decisão da corrida italiana estaria na terceira semana, palco de diversas jornadas de montanha do mais duro que há. No entanto, o mau tempo, as quedas e a covid-19 estão a fazer de etapas teoricamente acessíveis verdadeiras provas de sobrevivência, testes à resiliência e sorte dos ciclistas.

O vírus atirou o então líder Remco Evenpoel para fora da corrida e voltou a fazer das máscaras obrigatórias, abandonando outros quatro colegas do belga a corsa rosa. Depois do dia de descanso, a 10.ª etapa viu Aleksandr Vlasov, candidato a um lugar final entre os melhores, sair da competição, e a 11.ª tirada foi pelo mesmo caminho.

Os longos 219 quilómetros entre Camaiore e Tortona, sem dificuldades de maior, voltaram a ter o cinzento a dominar o céu, em linha com o que se tem vivido em Itália e que até obrigou ao cancelar do GP de Fórmula 1. E, num Giro que se está a definir por uma espécie de salve-se quem puder, de último homem a ficar em pé perante as adversidades do clima ou do vírus, a jornada fez outra vítima de peso.

A cerca de 66 quilómetros do fim, uma queda levou os três primeiros da geral ao chão. Geraint Thomas (INEOS), o camisola rosa, voltou à marcha sem problemas de maior, tal como Primoz Roglic (Jumbo-Visma), o segundo classificado a cinco segundos do vencedor do Tour de 2018. No entanto, Tao Geoghegan Hart, terceiro à geral e também da INEOS, não conseguiu voltar à corrida e abandonou o Giro, tendo mesmo de ser retirado de maca.

Também Pavel Sivakov, oitavo antes do começo do dia, teve problemas para recolar no pelotão e perdeu muito tempo. O espanhol Óscar Rodríguez, da Movistar, sofreu também uma queda arrepiante e tornou-se no 36.º abandono de uma corsa rosa que só agora entra na segunda metade.

Com a saída de cena de Tao, João Almeida volta aos lugares do pódio. O português da UAE-Emirates escapou às incidências do dia e é agora terceiro, mantendo-se a diferença de 22 segundos que tinha para Geraint Thomas, camisola rosa.

A 12.ª etapa foi vencida ao sprint por Pascal Ackermann, colega de João Almeida na Emirates. O alemão deixou Jonathan Milan, da Bahrain, em segundo, apesar de uma recuperação incrível do italiano nos metros finais.