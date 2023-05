GP Emilia Romagna cancelado devido ao mau tempo na região italiana

A região da Emilia Romagna tem sido uma das mais afetadas pelo mau tempo que vem fustigando Itália nos últimos dias. E com consequências a nível desportivo: a Fórmula 1 anunciou esta quarta-feira que o Grande Prémio agendado para este fim de semana no circuito de Ímola não se irá realizar.

O circuito já havia sido evacuado na terça-feira, com as equipas a terem indicações para não voltarem esta quarta-feira. A decisão de não seguir com a prova foi tomada após uma reunião entre a Fórmula 1, o presidente da FIA e as autoridades locais, para não sobrecarregar ainda mais as autoridades de emergência, que lidam de momento com estradas cortadas e casas e outras infraestruturas alagadas devido às cheias. O próprio circuito de Ímola ficou em risco e as previsões meteorológicas não dão melhorias para os próximos dias.

“A decisão foi tomada porque não é possível realizar o evento em segurança para os nossos adeptos, equipas e staff”, diz a Fórmula 1 em comunicado, sublinhando que esta é a “decisão certa e responsável de se tomar face à situação que as cidades e vilas da região estão a encarar”.

“Não seria certo colocar ainda mais pressão nas autoridades locais e nos serviços de emergência nestes dias difíceis”, pode ler-se ainda no comunicado.

Fica assim sem efeito a sexta prova do Mundial de Fórmula 1, que não dá para já indicações se o Grande Prémio, um dos dois que se realizam em Itália este ano, será ou não reagendado. O campeonato regressará no fim de semana de 27 e 28 deste mês, no Mónaco.