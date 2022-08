Vuelta: o contrarrelógio onde João Almeida se enganou no caminho

Era uma das derradeiras curvas dos 30,9 quilómetros do contrarrelógio que apalpou estrada entre Elche e Alicante, João Almeida já pedalava para compensar os cerca de 50 segundos que tinha a mais da melhor luta contra o tempo do dia e, de repente, o português virou onde não devia: em vez de prosseguir no caminho rumo à meta, seguiu com a bicicleta para uma curva apertada onde estava vivalma e se esperava ninguém.

O engano do ciclista de A-dos-Francos fê-lo abanar ao de leve a cabeça ao ultrapassar a linha da meta, um gesto de autodesaprovação que se refletiu na classificação final do dia. João Almeida terminou na 14.ª posição, a 2'11'' do belga que pulverizaria todos com a sua pedalada.

Remco Evenepoel (QuickStep-Alpha Vinyl) venceu, esta terça-feira, o contrarrelógio individual da 10.ª etapa da Volta a Espanha, entre reforçando a liderança da classificação geral individual. Evenepoel, de 22 anos, cumpriu a distância em 33'18'' minutos, 48 segundos mais rápido do que o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e com um minuto para o colega de equipa francês Rémi Cavagna, terceiro.

A primeira vitória em grandes Voltas e a 34.ª como profissional permite-lhe reforçar a liderança da classificação geral, na qual Roglic subiu a segundo, a 2.41 minutos do líder, por troca com o espanhol Enric Mas (Movistar), agora terceiro a 3.03. João Almeida continua no 7.º lugar, agora a 6'45'' do camisola roja.

Na quarta-feira, o pelotão enfrenta 191,2 quilómetros entre Alhama de Murcia e Cabo de Gata na 11.ª etapa, com traçado pouco acidentado, podendo favorecer uma chegada discutida ao sprint.