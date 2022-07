UCI diz que já efetuou mais de 700 buscas por doping mecânico na Volta a França. Nada de motores até agora

A União Ciclista Internacional (UCI) efetuou mais de 700 buscas por doping mecânico na Volta a França de 2022. O órgão máximo do ciclismo mundial tem vindo a preocupar-se cada vez mais com o fenómeno da inclusão de mecanismos ilegais de auxílio motorizado nas bicicletas de competição.

Até agora, com 15 etapas disputadas, a UCI admite não ter encontrado quaisquer auxiliares mecânicos que deem vantagem motorizada a algum dos participantes daquela que é uma das provas mais importantes do ciclismo mundial. As verificações têm sido feitas antes e depois das etapas, escreve o site "Velonews".

“A UCI lembra que os testes são feitos (…) nas bicicletas utilizadas pelo vencedor da etapa, pelos corredores que vestem as várias camisolas de líder, três ou quatro selecionadas aleatoriamente e a ciclistas que levantem suspeitas, por exemplo, se após a verificação pré-etapa, houver um número anormal de alterações à bicicleta ou outros incidentes anotados pelo videocomissário da UCI”, referiu o organismo que, nas buscas, utiliza ferramentas magnéticas e tecnologia raio-x.

O doping mecânico, oficialmente conhecido como fraude tecnológica, foi inicialmente conhecido quando se descobriu um motor numa bicicleta que iria ser utilizada pelo belga Femke van den Driessche numa prova dos Mundiais de Ciclocrosse, em 2016. O antigo campeão Belga e Europeu sub-23 perdeu os dois títulos e foi suspenso durante seis anos, para além de ter sido multado em 20 mil francos suíços.

Explica o Velonews que a UCI realizou mais de 1.000 buscas na edição de 2021 da Volta a França, sem que tenham sido encontrados mecanismos ilegais. Nessa altura, as autoridades da modalidade ainda não tinham introduzido a tecnologia apresentada na edição deste ano do Tour.

Na segunda-feira, Michael Rogers, responsável da UCI pela inovação, disse que as verificações vão continuar até à última etapa, em Paris. “É fundamental para a UCI que a integridade das competições de ciclismo seja assegurada. O arsenal anti-fraude tecnológico extensivo e eficaz implementado no Tour de France 2022 desempenha um papel importante neste sentido”, disse Rogers.