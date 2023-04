Roger Schmidt e a renovação: “É um tema encerrado, agora queremos é jogar bom futebol nos próximos anos”

Renovação

"Gosto muito do Benfica, acredito no clube, nos adeptos, nos jogadores, no staff. Acho que é um lugar extraordinário para viver o futebol, lutar por títulos e, ao fim ao cabo, foi por isso que a decisão foi rápida. É um tema que está encerrado. Agora queremos é jogar bom futebol nos próximos anos, mas temos de nos concentrar no próximo jogo."

Aprender português

“Já estava à espera dessa pergunta… [risos] É uma boa razão para revisitar esta questão. Claro que agora estou concentrado no final da temporada, mas depois vou pensar nisso. Talvez fosse bom aprender português. Vou estar pelo menos mais três anos em Portugal, seria excelente aprender a língua. Espero conseguir.”



Rio Ave

"Estamos felizes pelos internacionais terem voltado bem. A equipa está focada. Estamos prontos. Depois das seleções, perdemos sempre algum ritmo, mas gostei do que vi nos treinos. O Rio Ave é forte em casa e são agressivos contra os grandes. Têm diferentes armas no ataque. Não vai ser um jogo fácil. Precisamos dos três pontos e temos de estar focados."