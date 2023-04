“É uma grande honra fazer parte do Benfica”: Roger Schmidt renova até 2026 com “um clube muito especial no futebol europeu”

O Benfica anunciou nas últimas horas a renovação de Roger Schmidt até 30 junho de 2026. A cláusula de rescisão do treinador terá sido fixada nos 30 milhões de euros, o que antecipa e tenta conter o assédio dos tubarões europeus.

"É uma grande honra fazer parte do Benfica. Para ser sincero, no início não esperava assinar um novo contrato tão cedo, mas faço-o com 100% de convicção”, começou por dizer o alemão, de 56 anos, que montou uma máquina que vai liderando a Liga Portuguesa e que está nos quartos de final da Liga dos Campeões – o rival será o Inter de Milão.

“Sinto que estou no sítio certo e fico muito satisfeito por o Benfica acreditar em mim, especialmente o presidente Rui Costa e Lourenço Coelho, e toda a Direção. Estou muito feliz no Benfica, temos uma excelente equipa e os adeptos são fantásticos. Esperamos continuar a jogar bom futebol, vamos atrás de títulos e isso é uma grande motivação para mim. Foi uma decisão clara, para mim, permanecer mais tempo no Benfica", acrescentou.

Roger Schmidt, que no passado treinou clubes como PSV, Beijing Guoan e Leverkusen, revelou que as expectativas no início da época “eram muito altas”, pois considera o Benfica “um clube muito especial no futebol europeu”. A ligação estreitou-se rapidamente entre equipa técnica, futebolistas e adeptos: “Quando começámos a jogar, rapidamente vimos bom futebol e fomos capazes de vencer jogos. Com o entusiasmo dos adeptos, podemos mesmo apreciar o futebol.”