Roger Schmidt: “Criamos muitas oportunidades. Se mantivermos esta atitude, é muito difícil jogarem contra nós”

A análise ao jogo

“Penso que estamos a fazer bem, como disse, estamos a jogar a um bom nível e não é fácil jogar contra nós, os jogadores tiveram uma boa performance e a atitude de estarem sempre prontos, de seguiram o plano de jogo e de tomarem responsabilidade pelo comportamento tático. Se jogarmos assim e mantivermos esta atitude, é muito difícil jogarem contra nós. Claro que não é impossível, todos os jogos são um novo desafio.”

20 golos nos últimos cinco jogos, como?

“Criamos muitas oportunidades e, para ser honesto, hoje até podíamos ter marcado mais alguns golos. Somos capazes de acelerar os ataques nos momentos certos, temos muitos jogadores com qualidade que tomam boas decisões, temos muitas corridas na profundidade e bons posicionamentos na área, é por isso que criamos oportunidades nas nossas posses de bola. Mas também somos bons em recuperar bolas e a transição depois, temos várias opções para criar oportunidades, também nas bolas paradas hoje fomos muito bons. É a consequência de como os jogadores investem nos momentos atacantes.”

António Silva está preparado para a seleção nacional?

“Há algumas semanas, tínhamos três defesas centrais lesionados e foi nesse momento que o António apareceu, já tinha estado muito bem na pré-época e quando teve a oportunidade, depois jogou muitos bons jogos seguidos a um nível elevado contra equipas e jogadores top.

Agora está habituado a jogar, tem um ritmo com o Nico [Otamendi] e, enquanto treinador, não gostas de mexer na posição de defesa central. Eles voltaram a estar muito bem, dão-nos muita estabilidade na defesa e também são muito bons na construção e a dar os primeiros passes de trás. Hoje ele também esteve no sítio certo duas vezes, marcou dois golos. É um jogador muito bom, é muito humilde e está sempre focado, estamos muito contentes com ele. Quanto à seleção nacional, é o selecionador nacional que tem de responder.”