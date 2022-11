Na primeira vez sem Enzo, não há outras novidades na equipa de Schmidt (os onzes de Benfica e Maccabi)

Com PSG e Benfica empatados com 11 pontos no topo do grupo H e já com presença nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões garantida, as águias jogam em Israel, contra o Maccabi Haifa, tentando seguir em frente como vencedoras do grupo. Para isso, será preciso reverter a diferença de golos entre franceses e portugueses, que actualmente beneficia os parisienses — têm oito golos positivos, enquanto o Benfica tem quatro —, ou então conseguir um resultado melhor que o do PSG, o qual permita superar o adversário na tabela.

Contra o Maccabi, a única novidade é a saída de Enzo Fernández do onze. O argentino tinha sido titular em todos os 21 jogos do Benfica esta temporada mas, por lesão, ficou de fora. A dupla no eixo do meio-campo será formada por Florentino e Aursnes.

Onze do Maccabi Haifa: Cohen; Seck, Ali Mohamed, Goldberg; Meir, Lavi, Abu Fani, Cornud; Pierrot, Chery, David

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, Otamendi, António Silva, Grimaldo; Florentino, Aursnes; David Neres, Rafa Silva, João Mário; Gonçalo Ramos

Acompanhe o Maccabi Haifa - Benfica, ao minuto, aqui, na Tribuna Expresso.