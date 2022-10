Tudo na mesma para tentar garantir os oitavos (os onzes de Benfica e Juventus)

Para assegurar, à quinta jornada da Liga dos Campeões, a presença nos oitavos-de-final da competição, o Benfica tem de vencer a Juventus ou, em alternativa, empatar contra os italianos e esperar que o Maccabi Haifa não derrote o PSG, em Paris. Ora, na receção à vecchia signora, Roger Schmidt aposta no mesmo onze que venceu o FC Porto no Dragão, com Aursnes de início e David Neres no banco.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Enzo Fernández; João Mário, Rafa, Aursnes; Gonçalo Ramos.

Onze da Juventus: Szczęsny; Danilo, Bonucci, Gatti; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic.

