Roger Schmidt: “Quando o Rafa está feliz, ele consegue jogar a este nível. Precisa de estar contente e sentir-se bem-vindo”

Grande exibição

“Fizemos um jogo fantástico. Com a bola, sem a bola, marcámos muito bons golos. Jogámos contra a Juventus, não era um adversário fácil, mas, ainda assim, acreditámos em nós próprios e demonstrámos grande futebol"

Schmidtball?

“É o Benfica, não tem nada a ver com o Schmidt, são os jogadores que estão no campo. Há muita qualidade e boa mentalidade nesta equipa, caso contrário não seria possível jogar tanto tempo a este nível. Gosto muito do que os jogadores e os adeptos estão a fazer”

Exibição de Rafa

“Se o Rafa estiver assim, é um jogador de topo. Tem tudo o que é preciso para jogar ao nível mais elevado. A forma como marcou o 3-1 foi fantástica. Se ele marca assim, quer dizer que ele está feliz. Quando o Rafa está feliz, ele consegue jogar a este nível. Precisa de estar bem-disposto e sentir-se bem-vindo”