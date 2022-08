Benfica-Midtjylland sem transmissão na Dinamarca por causa do valor exigido pelos direitos televisivos

Jacob Jorgensen, diretor comercial do Midtjylland, diz que o canal da Viaplay Group “tem-se esforçado bastante para assegurar a transmissão de jogos das equipas dinamarquesas fora de casa, para gáudio e benefício dos adeptos do futebol”. Desta vez, porém, a empresa terá esbarrado em preços que considerou exagerados, o que irá impedir que os adeptos do clube possam assistir à primeira mão da 3ª pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, disputada no Estádio da Luz, esta terça-feira.

“Desta vez, o preço pedido pelos detentores dos direitos em Portugal parece ter sido demasiado elevado”, explicou Jorgensen, citado pelo jornal “Record”. Os adeptos do Midtjylland serão assim obrigados a seguir o jogo por outros meios. Em Portugal, o encontro será transmitido pela BTV.

O encontro entre o Benfica e o clube dinamarquês está marcado para as 20 horas desta terça-feira, no Estádio da Luz. A segunda mão da pré-eliminatória será disputada na Dinamarca daqui a uma semana, no dia 9 de agosto.