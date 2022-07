O Midtjylland é o adversário do Benfica na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões

Em noite de Eusébio Cup, o Benfica ficou a conhecer o adversário na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a penúltima antes da fase de grupos da prova. A equipa portuguesa defrontará os dinamarqueses do Midtjylland, com a primeira mão a ser já a 2 de agosto, no Estádio da Luz, e a segunda no dia 9 do mesmo mês, na Dinamarca.

Midtjylland jogará contra o Benfica depois de bater os cipriotas do AEK Larnaca. Após um empate a um na primeira mão em solo dinamarquês, ambas as equipas voltaram a empatar 1-1, desta feita no reduto dos cipriotas. Na equipa da casa, o português Gus Ledes foi titular, com Bruno Gama e Rafael Lopes saindo do banco no segundo tempo.

O AEK Larnaca até marcou primeiro, logo aos 9', por Victor Olatunji, empatando os visitantes somente três minutos depois, por Dalsgaard. A igualdade não foi desfeita nos 90 minutos nem no prolongamento, decidindo-se a passagem nos penáltis. Nessa fase, os cipriotas falharam duas vezes, contra apenas uma dos dinamarqueses, que seguem em frente.

O Midtjylland já começou a liga dinamarquesa, com um empate e uma derrota em duas jornadas. Na época passada, os "lobos" foram vice-campeões da Dinamarca.

A vitória na 3.ª eliminatória dará depois acesso ao play-off decisivo para entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões.