Tráfico de menores no futebol: Operação 'El Dourado' faz sete arguidos (entre eles um alto dirigente da Liga de Futebol) e 47 vítimas

A operação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) realizada na última segunda-feira na zona do Grande Porto fez sete arguidos: dois cidadãos portugueses e cinco sociedades. Como já avançou o Expresso há três dias, um deles é Mário Costa, presidente da Assembleia-Geral da Liga de clubes de futebol. No entanto, o dirigente não foi detido.

No total foram identificados neste ‘Operação El Dourado’ 85 estrangeiros, entre adultos e menores.

Em comunicado, o SEF refere que deram cumprimento a cinco mandados de busca judiciais, sendo sinalizadas 47 vítimas de tráfico de pessoas, das quais 36 menores e 9 jovens adultos.

“Todos foram colocados sob proteção do Estado português. Os menores foram acolhidos em instituições da Segurança Social, por indicação da CPCJ e do Tribunal de Família e Menores de Vila Nova de Famalicão”, avança o SEF.



No decurso das buscas foram apreendidos documentos, como passaportes e cartões de residência que não estavam na posse dos seus titulares. O Expresso sabe que a documentação dos jovens atletas estrangeiros se encontrava escondida num cofre na academia de futebol.

Estiveram envolvidos na operação 52 elementos do SEF, acompanhados de uma magistrada do MP.