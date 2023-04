Dívida de Rafael Leão ao Sporting deverá ser assumida na totalidade pelo Lille: 20,3 milhões a caminho de Alvalade

A invasão na academia de Alcochete, em maio de 2018, deixou várias feridas. Uma delas, ignorando de imediato as questões que envolvem criminalidade, moralidade e orgulho, foi a rescisão unilateral de Rafael Leão, mais uma pérola da fábrica onde o Sporting afina talentos e decide estratégias.

Os tribunais têm estado entre o futebolista e clubes, Sporting e Lille, para onde se mudou depois de abandonar Alvalade. Até o Milan estava na expectativa, pois o desfecho do caso pode influir na relação entre empregado e empregador.

Segundo o “Record” , o impasse sobre quem teria de assumir a dívida que Rafael Leão tem com o Sporting está em vias de ser resolvido. Será o Lille, segundo o jornal desportivo, a tratar de transferir 20,3 milhões de euros para a conta do clube lisboeta – 16,5 milhões de indemnização inicial e os outros 3,8 milhões dizem respeito aos juros, detalha o “Record”.

Rafael Leão estará muito perto de renovar o contrato com o clube de San Siro, com quem venceu a Serie A na época passada e onde foi eleito o melhor futebolista do campeonato. O futebolista, que assim receberá dinheiro do Lille pela dívida ao Sporting, tem uma parte do ordenado penhorado, uma situação que deverá ser alterada também com o desfecho deste caso. É expectável que o Lille, condenado pelo Tribunal Federal da Suíça a partilhar as dores financeiras com o jogador, recorra da decisão.

Gualter Fatia

Em dezembro de 2020, o Sporting colocou em marcha medidas mais duras contra Rafael Leão: duas penhoras em Portugal, no valor de 36,7 mil euros. Mas o clube de Alvalade prometia não se ficar por aí. Segundo Miguel Braga, o então responsável pela comunicação do Sporting, seguir-se-ia a penhora de parte do ordenado do futebolista que atuava e ainda atua no AC Milan.

"O Sporting, perante aquilo que é um direito seu, está a agir com a justiça para garantir que será ressarcido. Sabemos que [Rafael Leão] já foi citado na sua morada francesa e italiana e que não se opôs à execução e às penhoras,” disse na altura o porta-voz dos leões, num programa da Sporting TV, explicando ainda que a parte do ordenado que irá ser penhorada serviria para continuará a fazer os “pagamentos”.

Miguel Braga deixou também garantias de que o clube iria aonde fosse preciso para fazer valer a decisão do TAD, ou seja, para que o Sporting fosse indemnizado em 16,5 milhões de euros. “É o caminho normal para um processo destes,” declarou Miguel Braga. Os juros acumulados aumentariam sempre substancialmente o valor em causa – a cifra ficou nos 3,8 milhões de euros.

O internacional português, que fez um golo no último Campeonato do Mundo, está na quarta temporada em Milão, um clube que está nos quartos de final da Liga dos Campeões. O adversário será o Nápoles, goleado há menos de uma semana em casa pelo AC Milan. Leão fez dois golos.

Na Serie A, a equipa Stefano Pioli está a 4 e 20 pontos de Lazio e Nápoles, onde joga Mário Rui, o lateral esquerdo português. Segundo o Zerozero, Leão soma 11 golos e 8 assistências nesta época.