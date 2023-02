E-toupeira: Tribunal defende que Paulo Gonçalves sabia que corrompia quando dava camisolas e bilhetes, um “privilégio de €4 mil por ano”

A juíza Ana Paula da Conceição, do Tribunal judicial de Lisboa, considerou como corrupção a oferta de camisolas assinadas por jogadores do Benfica e bilhetes para jogos disputados no Estádio da Luz durante dois anos feitas pelo ex-assessor jurídico do clube encarnado, Paulo Gonçalves, ao funcionário judicial José Augusto Silva, ambos condenados, embora com penas suspensas, no processo e-toupeira.